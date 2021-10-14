Как стать частным судебным исполнителем

Как получить лицензию на занятие деятельностью частного судебного исполнителя, рассказали в Министерстве юстиции РК, сообщает zakon.kz.
Так, получить лицензию на занятие деятельностью частного судебного исполнителя можно через веб-портал "Электронного правительства" - egov.kz.
Для этого необходимо представить документы:
- наименование высшего учебного заведения, номер и серия диплома, дата выдачи, наименование специальности и квалификации, код специальности и квалификации, для зарубежных дипломов - сведения о документе, подтверждающий прохождение процедуры нострификации диплома или признания;
- наименование должности с указанием организации, даты, месяца и года назначения и увольнения.
Лицензию вправе получить:
Вместе с тем в Минюсте отметили, что кандидаты в ЧСИ берут на себя ответственность за достоверность сведений, предоставленных при получении лицензии.
За предоставление ложных сведений при получении лицензии предусмотрена административная ответственность, а лицензиат в судебном порядке будет лишен лицензии, и в течении трех лет будет установлен запрет на получение лицензии, - отметили в Минюсте.
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