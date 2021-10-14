"Буревестник" проиграл полуфинал чемпионата Азии

Волейболисты "Буревестника" уступили в полуфинальном поединке на клубном чемпионате Азии, передает zakon.kz.

В матче 1/2 финала алматинские волейболисты в тяжелой пятисетовой битве проиграли АL Arabi Sports Club из Катара – 2:3 (25:15, 15:25, 25:15, 26:28, 10:15). Теперь казахстанцы ждут завершения другого полуфинала, по итогам которого и определится будущий соперник "Буревестника", чтобы разыграть бронзовые медали данных соревнований. В другом матче за выход в финал встретятся Sirjan Foulad Iranian и "Накхонратчасима", проигравшая дружина сыграет с алматинцами.

Куандык Шынасилов