Как Nur Otan обеспечит детей дошкольным образованием, рассказал Байбек в Мангистау

Первый заместитель председателя Nur Otan Бауыржан Байбек по поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева продолжает поездки по регионам. Сегодня он ознакомился с ходом исполнения предвыборных обещаний в Мангистауской области, сообщает zakon.kz.

За девять месяцев в регионе исполнено 27% из 872 мероприятий, запланированных до 2025 года. Возведено 809 тыс. кв. м жилья, построено и отремонтировано 28 школ, создано 22 тыс. новых постоянных рабочих мест.

Как отметил Бауыржан Байбек, в рамках озвученной главой государства Касым-Жомартом Токаевым Предвыборной программы "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!" особое внимание уделяется обеспечению детей дошкольным образованием.

Так, к 2025 году детскими садами планируется охватить в регионах 100% детей в возрасте от трех до шести лет, а также обеспечить полную оцифровку порядка постановки на очередь.

В Мангистауской области с начала года уже открыто 18 дошкольных учреждений. В ходе поездки посетил открытый за счет частных инвестиций детский сад Hadiya в ауле им. Сайына Шапағатова Тупкараганского района. С воспитателями обсудили вопросы улучшения социальных условий для преподавателей, строительства жилья для молодых семей, обеспечения сельских округов качественной питьевой водой, - написал он на своей странице в Facebook.

В селе Акшукур Бауыржан Байбек осмотрел новый спортивный комплекс "Сүлеймен", где для молодежи стали доступны секции борьбы, дзюдо, каратэ, художественной гимнастики, плавания.

В целом, по словам первого зампреда партии, в рамках предвыборных обещаний уже в этом году в регионах открылись более 127 тыс. спортивных секций, возобновлена работа свыше 22 тыс. детских кружков. Заработная плата тренеров-преподавателей повысилась в 1,5 раза, а к 2023 году увеличится в два раза.

В этот же день на внеочередной конференции новым председателем областного филиала Nur Otan был избран Нурлан Ногаев.

Перед руководством филиала поставлены задачи по качественному исполнению предвыборных обязательств партии в каждом районе и городе, активизации работы фракций и общественных советов, а также повышению эффективности решения проблем населения через общественные приемные партии, - сказал первый зампред Nur Otan.

По информации пресс-службы партии, также Бауыржан Байбек в онлайн-формате обсудил ход реализации предвыборных обещаний в западных регионах страны: Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях.