Президент принял акима Туркестанской области

Глава государства принял акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о социально-экономическом развитии Туркестанской области за 9 месяцев текущего года.

Умирзак Шукеев проинформировал, что за отчетный период в области наблюдается рост экономических показателей в сферах торговли, сельского хозяйства, строительства, инвестиций, малого и среднего бизнеса. Регион занимает второе место по росту ВРП в стране.

Главе государства доложили об эпидемиологической ситуации в области. Согласно представленным данным, всего с начала пандемии зарегистрировано 14 645 случаев заболевания COVID-19, что составляет 1,6 % местного населения. На сегодняшний день 97,8 % граждан региона, подлежащих вакцинации, привиты первым компонентом.

Умирзак Шукеев отчитался о работе по обеспечению города Туркестана питьевой водой. По его информации, четыре источника вблизи областного центра позволили обеспечить достаточный запас питьевой воды. Он также доложил президенту о работе по решению проблем, связанных с дефицитом воды в районах.

Положительно оценив проводимую работу по развитию Туркестанской области, Касым-Жомарт Токаев поручил акиму своевременно и качественно завершить обеспечение населенных пунктов водой, а также осуществить ряд других значимых для региона проектов.