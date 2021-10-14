Рысь попала в объектив фотоловушки в нацпарке "Бурабай"

В объектив фотоловушки в Бурабае попал очень редкий обитатель нацпарка – рысь, сообщает zakon.kz.

Рысь – животное очень осторожное. Сфотографировать ее даже скрытой камерой очень непросто.

Это самый грациозный представитель семейства кошачьих. Рысь никогда не нападет на человека первой.

А вы знали, что во время ходьбы или бега задние лапы рыси ступают точно по отпечаткам передних лап? поведали в нацпарке

В нацпарке также рассказали, что за сутки рысь способна преодолеть до 30 километров. Эти животные недолюбливают лисиц и не дают им охотиться на своей территории.