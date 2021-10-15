На борьбу с пандемией коронавируса требуется от $20 млрд - ВОЗ

В ВОЗ заявили, что расширение доступа населения планеты к тестированию на коронавирус, а также вакцинации требуется инвестиций в размере $20-25 млрд, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на встрече министров финансов и управляющих центральными банками Группы двадцати. Текст его выступления опубликовала в четверг женевская штаб-квартира ВОЗ.

Нынешняя архитектура финансирования готовности к пандемиям и реагирования на них не соответствует поставленной цели, - отметил он, добавив, что финансирование "является слишком маленьким, трудным для доступа и негибким".

Глава ВОЗ призвал "перезапустить глобальное экономическое восстановление", полностью профинансировав стратегический план и бюджет международного партнерства ACT-Accelerator по обеспечению доступа в мире к диагностическим средствам и препаратам от COVID-19.

Требуются инвестиции от $20 до $25 млрд, чтобы расширить доступ к тестированию, лечению, индивидуальным защитным средствам и вакцинам, а также поддержать поставленную ВОЗ цель вакцинировать 40% населения всех стран к концу нынешнего года и 70% к середине будущего года, - сказал Гебрейесус.

Он напомнил, что, по оценкам МВФ, в случае продолжения пандемии в тех же масштабах "мир может столкнуться к 2026 году с экономическими потерями более чем в $5,3 трлн".

Пандемия COVID-19 продемонстрировала фундаментальную истину: лучше предотвратить [болезнь], чем ее лечить, - резюмировал гендиректор.