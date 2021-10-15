Билла Клинтона срочно госпитализировали

В США госпитализировали бывшего президента страны Билла Клинтона, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

12 октября, после ухудшения самочувствия, его доставили в одну из больниц Калифорнии.

Как сообщил CNN, причина срочной госпитализации "в связи с инфекцией, не связанной с COVID-19". К ухудшению самочувствия привело заражение крови (сепсис) – осложнение от инфекции в мочевыводящих путях.

75-летний политик "идет на поправку" и "находится в хорошем настроении", – сообщил официальный представитель экс-президента.

Уточняется, что политика лечат при помощи антибиотиков, и, по словам врачей, он реагирует на них положительно.

Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год.