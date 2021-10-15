Чем питаться контактировавшим с больными COVID-19

15 октября 2021, 10:19
Фото: pixabay.com

Врач-инфекционист рассказал, какая еда желательна после контакта с больным коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.

Тем, кто контактировал с заболевшими коронавирусом, помимо соблюдения самоизоляции, нужно есть больше фруктов и овощей, – сообщил РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

По словам инфекциониста, контактировавшему с больным COVID-19 в день нужно принимать в пищу не менее 400-500 грамм овощей и фруктов.

Сейчас осень, большое количество овощей и фруктов. Надо их более активно потреблять, – сказал Малышев.


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