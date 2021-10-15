Токаев объявил 2022-й годом народного творчества и культурного наследия СНГ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств СНГ рассказал, что следующий год объявлен годом народного творчества и культурного наследия СНГ, передает корреспондент zakon.kz.

Культурно-гуманитарные измерения традиционно играют важную роль в сохранении исторических связей и в дальнейшем сближении наших народов. В связи с этим мы объявили 2022-й годом народного творчества и культурного наследия СНГ, - сказал Токаев.

По его словам, план проведения включает около 100 мероприятий, направленных на сохранение исторических связей, укрепление взаимодействия в сфере культуры, туризма и спорта.

Углублению сотрудничества в этой области также послужит качественная реализация ранее принятых программных документов. Речь идет о трех стратегиях в области молодежного сотрудничества, в сфере туризма, а также физкультуры и спорта. Пользуясь случаем, поздравляю народ Молдовы с избранием города Комрат культурной столицей Содружества в 2023 году, - заключил президент Казахстана.

Оксана Скибан, Нур-Султан