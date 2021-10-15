Соглашение о режиме госграницы подпишут Казахстан и Туркменистан

Комитет национальной безопасности РК разработал проект Соглашения между правительством Казахстана и правительством Туркменистана о режиме казахстанско-туркменской государственной границы, сообщает zakon.kz.
Как отмечается, документ разработан в целях обеспечения стабильности на государственной границе двух стран и спокойствия в приграничных районах, урегулирования пограничных вопросов в духе взаимного уважения, доверия, равноправия, дружбы и сотрудничества,
Режим казахстанско-туркменской государственной границы включает в себя порядок:
В частности, запрещается ведение охоты на государственной границе и пограничной полосе, а также преследование животных через границу и стрельба, направленная
на территорию государства другой стороны.
Кроме того, не допускается переход домашних животных через государственную границу. Запрещается их сокрытие, забой или продажа, а также использование
в хозяйственных целях.
Вместе с тем граждане государств могут осуществлять рыболовство в пределах своей части пограничных вод с разрешения пограничных ведомств.
Режим государственной границы поддерживается совместной деятельностью государств сторон и его вопросы регламентируются настоящим Соглашением, а также законодательством государств сторон и международными договорами, участниками которых являются государства обеих сторон, - говорится в документе.
Посмотреть текст соглашения можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 23 октября.
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