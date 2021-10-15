Соглашение о режиме госграницы подпишут Казахстан и Туркменистан

Комитет национальной безопасности РК разработал проект Соглашения между правительством Казахстана и правительством Туркменистана о режиме казахстанско-туркменской государственной границы, сообщает zakon.kz.

Как отмечается, документ разработан в целях обеспечения стабильности на государственной границе двух стран и спокойствия в приграничных районах, урегулирования пограничных вопросов в духе взаимного уважения, доверия, равноправия, дружбы и сотрудничества,

Режим казахстанско-туркменской государственной границы включает в себя порядок:

содержания казахстанско-туркменской государственной границы;

пересечения казахстанско-туркменской государственной границы лицами, транспортными средствами и перемещения через нее грузов и иного имущества;

пропуска лиц, транспортных средств, грузов и иного имущества через казахстанско-туркменскую государственную границу;

осуществления полетов над казахстанско-туркменской государственной границей и пограничными полосами;

ведения хозяйственной, промысловой, исследовательской, изыскательской или иной деятельности, проведения общественно-политических, культурных или иных мероприятий на казахстанско-туркменской государственной границе, пограничных полосах, а такжев пределах пограничных вод (в том числе пользования ими);

разрешение пограничных инцидентов.

В частности, запрещается ведение охоты на государственной границе и пограничной полосе, а также преследование животных через границу и стрельба, направленная

на территорию государства другой стороны.

Кроме того, не допускается переход домашних животных через государственную границу. Запрещается их сокрытие, забой или продажа, а также использование

в хозяйственных целях.

Вместе с тем граждане государств могут осуществлять рыболовство в пределах своей части пограничных вод с разрешения пограничных ведомств.

Режим государственной границы поддерживается совместной деятельностью государств сторон и его вопросы регламентируются настоящим Соглашением, а также законодательством государств сторон и международными договорами, участниками которых являются государства обеих сторон, - говорится в документе.

Посмотреть текст соглашения можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 23 октября.