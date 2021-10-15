О перечне национальных проектов высказался эксперт

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 13 октября своим указом утвердил перечень национальных проектов. Финансовый эксперт Олжас Худайбергенов высказался по этому поводу, сообщает zakon.kz.

Так как я знаю, как изначально начинался переход к системе нацпроектов (кстати, это не моя идея), и видел, как шла их разработка/утверждение, есть несколько комментариев по их поводу, - написал он на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, изначальная идея перехода к нацпроектам была в том, чтобы уйти от размытых госпрограмм и большого числа показателей к конкретным задачам, а также решить вопрос с утверждением финансирования. Госпрограммы требовали дополнительного согласования, а в нацпроектах предполагается, что допсогласований не потребуется. По сути, в обоих случаях идет попытка сделать госаппарат быстрее и эффективнее.

Как и в случае с любыми другими инициативами, на этапе исполнения идея искажается, и понятно, что полный эффект идеи не реализовался, но, с другой стороны, сдвиг все равно есть, особенно в части утверждения финансирования нацпроектов. Я принципиально старался дистанцироваться от участия в обсуждении этих нацпроектов, чтобы понять, насколько система госуправления способна сама менять - ведь это же классный эксперимент в режиме реального времени. Министерства пытались ломать себя, пытаясь написать нацпроекты по-новому, не как госпрограммы. Первые версии нацпроектов отражали непонимание того, как надо писать по-новому, но последующие попытки родили некоторый симбиоз между старым и новым - у некоторых министерств больше в сторону нового, у некоторых в сторону старого. Причем в обоих случаях налагается груз накопившихся проблем в отраслях, а также излишнее межведомственное согласование, - отметил Худайбергенов.

Он также заметил, что утвержденные нацпроекты могли бы еще долго улучшаться, с другой стороны, их уже надо утверждать, так как надо внести в бюджет и т.д.

Можно, конечно, и позже утвердить, но не факт, что будет лучше, зато хромает цепочка последующих действий в системе планирования. В общем, хотя, насколько я знаю, руководство страны хотело более высокое качество документов, было решено утвердить нацпроекты с возможностью последующего изменения, - написал он.

В то же время эксперт отметил, что разработка нацпроектов однозначно зависит и от кадрового состава правительства. Например, нацпроект МЦРИАП получился ближе к новому формату, а вот нацпроект МСХ ближе к старому формату.

В любом случае, четко вырисовалась одна проблема - прежняя практика заносить Президенту на подпись то, в чем достигнут компромисс между всеми участниками обсуждения. Хотя это неправильно, тем более, что часть дискуссантов вообще не должны участвовать. Надеюсь, что в последующем будут выигрывать целостные конструкции, а не то, что рождает компромисс. В целом, система нацпроектов растормошила систему госуправления и, надеюсь, что состоятся последующие кадровые изменения, которые приведут к еще большим изменениями в системе государственного планирования, вплоть до отмены необходимости утверждать нацпроекты через Президента, - резюмировал Олжас Худайбергенов.

Напомним, в Перечень национальных проектов вошли: