В Алматы ликвидированы три нарколаборатории по изготовлению синтетических наркотиков, сообщает zakon.kz.

Одна из них была выявлена в съемном доме на территории Медеуского района. При обыске изъяты компоненты для изготовления синтетических наркотиков, а также готовое к реализации вещество "мефедрон" общим весом 3,5 кг. Цена данного товара при реализации составила бы около 40 миллионов тенге. Также в апреле месяце мы сообщали о задержании 8 фигурантов, которым доказана вина в создании ОПГ по линии наркобизнеса. Группа занималась изготовлением и сбытом через интернет-ресурсы синтетического наркотика "мефедрон". Кроме того, совместно с общественностью закрашена 3901 граффити-надпись, содержащая информацию о распространении наркотических средств. 5 человек привлечены к уголовной ответственности за рекламу наркотиков. По инициативе полиции Алматы с начала года заблокировано 357 интернет-сайтов, – сказал глава ДП Алматы Канат Таймерденов.

Всего с начала года полицией Алматы выявлено 545 наркоправонарушений. Изъято и не допущено в незаконный оборот свыше 380 килограммов наркотиков.