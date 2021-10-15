Признаки постковидного синдрома назвали в Минздраве

Вице-министр здравоохранения Ажар Гиният на брифинге в СЦК рассказала, какие осложнения могут развиться у людей на фоне заражения коронавирусом, и кто, и как их лечит, передает корреспондент zakon.kz.

Ажар Гиният сообщила, что люди, после перенесенного COVID-19 свыше 12 недель жалуются на осложнения со стороны сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной системы.

Медики видят, что идут осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы – это и миокардиты, развиваются нарушения ритма сердца, перикардиты. Видят нарушения со стороны эндокринной системы, развивается сахарный диабет, фиксируется нарушение функции щитовидной железы. Наблюдаются нарушения со стороны нервной системы – это когнитивные нарушения, о которых мы говорим: апатия, долгое время продолжающаяся слабость, нарушение сна, – добавила она.

Для таких пациентов в стране был разработан клинический протокол лечения постковидного синдрома или долгого течения коронавирусного заболевания.

Эти нарушения лечатся мультидисциплинарной командой врачей, включающей пульмонологов, кардиологов и неврологов. Сегодня такой протокол у врачей есть и уже начато лечение, - заверила она.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан