За зарубежные вакцины придется платить - Цой

Зарубежные вакцины будут платными для казахстанцев, бесплатными останутся только производимые внутри страны. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.
Раз в Казахстане мы можем независимо от других стран выпускать собственную вакцину, которая имеет доказанную клиническую эффективность, мы эту вакцину будем закупать в рамках бесплатного гарантированного объема медпомощи, - сказал Цой на брифинге в СЦК.
По его словам, остальные вакцины также допущены к коммерческому обращению на рынке.
Сейчас мы агитируем компании, чтобы они заходили на рынок и могли поставлять в Казахстан и предлагать свои услуги, - заключил он.
Оксана Скибан, Нур-Султан
Хотите быть в курсе важных новостей?