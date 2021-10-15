Какие страны признали казахстанский паспорт вакцинации против COVID-19

15 октября 2021, 18:17
Фото: zakon.kz

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, какие страны признали казахстанский паспорт вакцинации против коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.

Каждая страна вырабатывает свои требования и подходы к взаимному признанию паспортов вакцинации против коронавируса. Мы над этим работаем, - сказал Цой на брифинге в СЦК.

При этом он сообщил, что к этому часу Казахстан уже имеет взаимное признание паспортов вакцинации с рядом государств. В их числе Грузия, Венгрия, Кыргызстан, Монголия, Индия, Молдова, Таиланд, Турция, Беларусь, Филиппины, а также Вьетнам, Египет и Оман.

Сейчас идет поэтапная работа с каждым государством. Вы видите, что с каждым разом все больше-больше государств признают наши паспорта вакцинации. Эта работа продолжается, - резюмировал глава Минздрава.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан


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