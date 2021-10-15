В Алматинской области создали аккаунт в Instagram для очевидцев правонарушений

Жителям региона сообщили о новой площадке для подачи обращений, фото- и видеоматериалов по преступлениям, передает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как подчеркнул главный полицейский Алматинской области Серик Кудебаев, полиция стала ближе и доступнее для граждан.

Новейшие технологии сегодня помогают учесть все недостатки стражей правопорядка и исправить их, а также помочь гражданам в решении того или иного вопроса. В связи с тем, что на мой блог и на сайт департамента поступает много фото и видео о различных правонарушениях, очевидцами которых вы стали, нами открыта еще одна страница в Instagram, - заявил он.

Кудебаев также добавил, что после привлечения нарушителей к ответственности на странице будет размещена соответствующая информация.