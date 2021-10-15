Луценко выиграл еще одну однодневную гонку в Италии

Лидер команды Казахстана по велоспорту Алексей Луценко выиграл в Италии еще одну однодневную гонку, передает zakon.kz.

"Серениссима Гравел" проводилась первый раз в истории и сразу удивила - всю дистанцию в 132 км гонщики проехали по гравию. Проще говоря, по дороге, которую вы можете увидеть в любом нашем ауле, - пишет Telegram-канал Спорт Шредингера.

В первой гонке согласились участвовать всего четыре команды Мирового тура, некоторые отказались из-за покрытия.

Гравий все чаще встречается в шоссейном велоспорте (даже на этапах "Тур де Франс" есть пару километров), но все же рассматривается как отдельная дисциплина.

Организаторы "Серениссима Гравел" надеются, что главные гонки вдохновятся их успехом и введут гравийные этапы, но пока все это воспринимается, как поп-велоспорт.

Ранее казахстанец победил в однодневной гонке "Коппа Агостони".