Заперла ребенка в подвале: воспитателя уволили из детсада в Туркестанской области

Факт стал известен после публикации видео в социальных сетях. Мать пятилетнего мальчика подала заявление в полицию, передает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Как уточняется, спустя сутки сотрудница дошкольного учреждения признала вину и извинилась за свой поступок.

Прошу простить меня. Это правда, что заперла ребенка в подвале. Поэтому приношу свои извинения. Такое больше не повторится, - сказала воспитательница детского сада "Ақ көгершін" Гульмира Мустафаева.

Инцидент произошел в сельском округе Куркелес. По словам матери, ее сына содержали в подвале без отопления и других условий.

Сегодня день рождения моего сына. Хотела его забрать из детсада и отвести в парк. Захожу туда, а мой ребенок сидит взаперти. Кричала "Нурислам", его голос доносился из подвала. Спрашиваю, кто это сделал, мне сказали, что воспитатель, - заявила жительница Сарыагашского района Жамиля Рахым.