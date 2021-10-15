Заперла ребенка в подвале: воспитателя уволили из детсада в Туркестанской области

15 октября 2021, 23:06
Фото: zakon.kz

Факт стал известен после публикации видео в социальных сетях. Мать пятилетнего мальчика подала заявление в полицию, передает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Как уточняется, спустя сутки сотрудница дошкольного учреждения признала вину и извинилась за свой поступок.

Прошу простить меня. Это правда, что заперла ребенка в подвале. Поэтому приношу свои извинения. Такое больше не повторится, - сказала воспитательница детского сада "Ақ көгершін" Гульмира Мустафаева.

Инцидент произошел в сельском округе Куркелес. По словам матери, ее сына содержали в подвале без отопления и других условий.

Сегодня день рождения моего сына. Хотела его забрать из детсада и отвести в парк. Захожу туда, а мой ребенок сидит взаперти. Кричала "Нурислам", его голос доносился из подвала. Спрашиваю, кто это сделал, мне сказали, что воспитатель, - заявила жительница Сарыагашского района Жамиля Рахым.


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