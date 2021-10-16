В Нур-Султане посадили 150 деревьев

В Ботаническом саду Нур-Султана посадили 150 деревьев. Об этом сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов, передает zakon.kz.

В канун Дня работников лесного хозяйства в Нур-Султане прошла акция по посадке деревьев. В акции приняли участие все сотрудники Минэкологии.

Всего в Ботаническом саду посадили 150 деревьев, среди которых сосны, ирга, березы и яблони.

Акция прошла в рамках поручения президента Казахстана о посадке деревьев. До 2025 года в Казахстане планируют посадить 2 млрд деревьев в лесном фонде и 15 млн - в населенных пунктах.

Площадь лесного фонда в Казахстане составляет 30 миллионов гектаров, или 11 процентов территории.