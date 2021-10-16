Девушка била стекла машин в Нур-Султане

Сообщение о том, что на проспекте Богенбай батыра неизвестная девушка разбивает стекла остановки и припаркованных вблизи машин, поступило в Центр оперативного управления ДП города Нур-Султан в одиннадцатом часу вечера, передает zakon.kz.

Прибывший патруль задержал 23-летнюю жительницу Петропавловска. До этого момента она успела кирпичом разбить стекла остановки, после чего стекла автомобилей Toyota Corolla и Nissan.

В пресс-службе ДП города Нур-Султан сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

За особо дерзкое нарушение общественного порядка и повреждение чужого имущества в отношении задержанной начато досудебное расследование. Сумма ущерба устанавливается. заместитель начальника УП района "Байқоңыр" Дархан Сайранбеков