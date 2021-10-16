Паленым спиртом насмерть отравились 16 россиян

Координатор проекта партии "Единая Россия" "Народный контроль" по Свердловской области Дмитрий Чукреев сообщил о том, что в Екатеринбурге в результате отравления спиртом с содержанием метанола погибли 16 человек, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Незаконный розлив происходил на одном из рынков города.

В Екатеринбурге 16 человек (погибли от отравления метанолом). Предприниматель, который работал - его уже задержали - на рынке Ботаническом, Патриса Лумумбы, 4, реализовывал спирт на розлив, - сказал он.

Пресс-служба регионального Минздрава отметила, что информации о происшествии им не поступало.