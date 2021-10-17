В TikТok рассказали о борьбе с травлей и ненавистью

Сервис коротких видео TikTok представил новый инструмент "Беззвучный режим", который позволяет отключать комментарии отдельных пользователей во время прямых эфиров, сообщает zakon.kz.

Компания также поделилась последней статистикой по борьбе с нарушениями правил сообщества.

Теперь ведущий трансляции или его доверенное лицо могут временно ограничить возможность недоброжелательному зрителю оставлять комментарии. Этот инструмент - еще один шаг к формированию безопасной и доброжелательной атмосферы на платформе. пресс-служба TikTok

В компании уточнили, что ограничение можно установить на несколько секунд, минут или на весь эфир. История комментариев заблокированного человека также будет удалена.

По их данным, во втором квартале этого года было удалено 4 759 623 ролика, что на 27% больше показателей первого квартала.

В TikTok также добавили, что 73,3% видео, которые содержат признаки травли и насилия, удаляются автоматически, до появления жалоб.