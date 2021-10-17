Во второй раз за сезон "Барыс" обыграл СКА

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" обыграл СКА. Встреча проходила на стадионе "Ледовый дворец" в Санкт-Петербург и завершилась в серии буллитов со счетом 4:3 (1:0, 2:3, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта, передает zakon.kz.

На шестой минуте Кирилл Савицкий вывел нур-султанцев вперед. На 22-й минуте Валентин Зыков сравнял счет. На 27-й минуте Никита Михайлис забросил вторую шайбу в ворота Александра Самонова. На 29-й минуте Антон Бурдасов восстановил равенство в счете, - пишет championat.com.

На 35-й минуте Эмиль Галимов с передачи Михаила Воробьева в первый раз в матче вывел вперед СКА. На 39-й минуте Роман Савченко сравнял счет. Победную шайбу в серии буллитов забросил Михайлис.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" в Минске сыграет с местным "Динамо". СКА примет финский "Йокерит". Обе встречи пройдут 19 октября.