Более 1600 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 17 октября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 1642 человека. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксировано снижение зараженных на 163 случаев. Наиболее благоприятная эпидситуация остается в Мангистауской области, всего четверо зараженных КВИ за сутки, сообщает zakon.kz.
Всего в стране подтверждено 918 146 случаев.
В Казахстане 1459 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 860 120 человек.
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