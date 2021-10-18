Кредиты не оказывают на казахстанцев давления - исследование

Долги и кредиты не оказывают на казахстанцев чрезмерного давления, сообщает zakon.kz.

К такому выводу пришли аналитики Ranking.kz.



Несмотря на пандемию, снижения денежных доходов казахстанцев не наблюдается.

Во втором квартале показатель составил 205,5 тыс. тг на душу населения - плюс 12,6% за год. Учитывая годовую инфляцию в соответствующем периоде на уровне 7,5%, подобный рост указывает на увеличение покупательной способности доходов. Тем временем доходы, использованные на потребление, в среднем составили 202 тыс. тг на душу населения, - отмечено в исследовании.

Годом ранее доходы казахстанцев составляли 182,5 тыс. тг, плюс 7,6% за год.

Таким образом, в текущем году выросли как доходы, а следовательно - финансовые возможности, так и потребительские аппетиты жителей страны.

40,2% казахстанцев в текущем году, несмотря на длящийся "коронакризис", полностью удовлетворены своим финансовым положением. Еще 56,3% жителей - удовлетворены частично. Не удовлетворены финансовой ситуацией 0,6% респондентов, и еще 2,9% затруднились с ответом.Результаты обследования домохозяйств Бюро национальной статистики

Экономическим положением в семье вполне довольны 44,1% респондентов, относительно довольны - 52,8%. Не удовлетворены имеющимся положением в экономическом плане 1,1% респондентов, и еще 2% затруднись с ответом.

Касательно восприятия казахстанцами своего уровня материального обеспечения, 88% респондентов оценили его от среднего и выше.

Относительно состоятельными себя считают 4,6% жителей, весьма состоятельными - всего 0,8%. Непосредственно средний класс составляет две трети респондентов. А вот малообеспеченными назвали себя лишь 0,4% жителей, - говорится в публикации.

60,5% казахстанцев считают, что в текущем году их благосостояние не изменилось, а сразу 33% - что улучшилось. На ухудшение благосостояния пожаловались 6,5% респондентов.

Что касается расходов казахстанцев, здесь почти 93% составили потребительские расходы - 183,2 тыс. тг на душу населения в квартал, плюс 18,6% за год. Из них 105,6 тыс. тг ушло на продовольственные товары, 45,2 тыс. тг - на непродовольственные, и 32,4 тыс. тг - на платные услуги.

Наименьший рост среди всех статей расходов населения показал сегмент расходов на погашение кредитов и долгов - плюс 14,5%, до 10,2 тыс. тг.

Для сравнения: налоговые платежи и прочие подобные выплаты выросли за год на 47,5%, матпомощь родным и алименты - на 25,3%.

В целом, долги и кредиты не оказывают на казахстанцев ощутимого давления.

Так, согласно все тому же обследованию домохозяйств, с нехваткой средств или невозможностью по какой-либо иной причине оплатить долги и кредиты не сталкивались ни разу за последние 12 месяцев почти две трети респондентов (62,8%). Для 26,9% населения вопрос кредитов и долгов в принципе не актуален. Еще 6,9% столкнулись с подобной ситуацией единожды, и всего 3,4% респондентов - более двух раз за год, - уточнили эксперты.

На погашение кредитов и долгов у казахстанцев во втором квартале текущего года ушло лишь 5,2% от всех расходов, против 5,4% годом ранее.

Данные бюро статистики подтверждаются и аналитикой Нацбанка.

При рассмотрении структуры займов населения можно отметить, что в текущем году доля потребительских кредитов в них составила 58,9% (против 60,6% годом ранее), кредитов на строительство и приобретение жилья гражданами, то есть ипотечных займов - 31,8% (против 31% годом ранее), прочих розничных кредитов - 9,4% (против 8,4% год назад).