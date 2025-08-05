Летний спад: в июне казахстанцы отправили за рубеж меньше денег

По объему отправленных денег из Казахстана второй месяц подряд лидирует Узбекистан – 26,9 млрд тенге – это 41,6% от общей суммы. На переводы в Россию приходится 17,5 млрд тенге, или 27%. Также заметную долю занимает Турция с объемом 8,5 млрд тенге и долей 13,1%.





Обратим внимание, что основная доля отправленных переводов проводилась в казахстанских тенге – 61,1% от общего объема, на доллары США пришлось около трети – 29,1%, в российских рублях отправлено 9,6% от объема.

