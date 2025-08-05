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Финансы

Летний спад: в июне казахстанцы отправили за рубеж меньше денег

денежные переводы, статистика, июнь, страны, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 14:18 Фото: freepik
В первый месяц лета наблюдалось снижение активности на рынке международных денежных переводов. Насколько снизился объем и в какие страны отправили больше средств казахстанцы – в материале Zakon.kz.
В июне 2025 года объем переводов денег, отправленных через системы международных денежных переводов, составил 148,3 тыс. транзакций на сумму 67,3 млрд тенге. По сравнению с маем 2025 года наблюдается снижение количества переводов на 4,9% и объема операций на 1,8%, согласно данным Национального банка РК.

Фото: Zakon.kz

Отметим, что похожая динамика наблюдалась и в предыдущие годы. Так, например в июне 2024 года количество переводов снизилось на 6,2%, а объем операций на 0,6% по сравнению с маем, за тот же период 2023 года – сокращение на 3,4% и 2,3% соответственно.

Сколько отправили за рубеж

В июне 2025 года за рубеж было отправлено 141,6 тыс. транзакций на сумму 64,7 млрд тенге. В сравнении с предыдущим месяцем количество отправленных денежных переводов снизилось на 5,1%, объем операций на 1,9%.

По объему отправленных денег из Казахстана второй месяц подряд лидирует Узбекистан – 26,9 млрд тенге – это 41,6% от общей суммы. На переводы в Россию приходится 17,5 млрд тенге, или 27%. Также заметную долю занимает Турция с объемом 8,5 млрд тенге и долей 13,1%.

Обратим внимание, что основная доля отправленных переводов проводилась в казахстанских тенге – 61,1% от общего объема, на доллары США пришлось около трети – 29,1%, в российских рублях отправлено 9,6% от объема.

Фото: Zakon.kz

Деньги из-за рубежа

В июне 2025 года в Казахстан из-за рубежа было направлено 48,6 тыс. транзакций на сумму 18,6 млрд тенге. В сравнении с маем 2025 года количество полученных денежных переводов снизилось на 4,5%, объем операций – на 2,4%.

По объему полученных денег из-за рубежа лидируют: Россия – 4,5 млрд тенге (24,2%), Соединенные Штаты Америки – 3 млрд тенге (16,4%). На третьем месте снова Турция – 1,9 млрд тенге (10,3%). 

Фото: Zakon.kz

В основном деньги из-за рубежа были получены в долларах США (доля от общего объема таких переводов 56,8%) и казахстанских тенге (20,6%). Объем денег, полученных в рублях, составил 15,2%.

Ранее мы сообщали, что Казахстан установил новый рекорд по международным денежным переводам.
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Ольга Кудряшова
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