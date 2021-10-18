Золото сильно подорожало в Казахстане

Цены на ювелирные изделия и часы в Казахстане выросли на 7% за год, сообщает zakon.kz.

За восемь месяцев 2021 года в стране произвели ювелирных и аналогичных изделий на 794,6 млн тг - плюс 46,3% в стоимостном выражении к аналогичному периоду годом ранее, - говорится в исследовании Energyprom.kz.

Реальный рост промышленного производства составил 61,5%.

Больше всего изделий в региональном разрезе произвели в Алматы: на 429,1 млн тг, рост - в 2,5 раза за год. На южную столицу приходится 54% всего производства в секторе, - уточнили эксперты.

В тройке лидирующих регионов также Карагандинская область (124,4 млн тг) и Нур-Султан (105,7 млн тг).

По итогам сентября текущего года цены на ювелирные изделия и часы выросли на 0,3% за месяц и на 7,1% - за год.

В том числе наручные часы подорожали в годовой динамике на 9,1%, золотые обручальные кольца - на 6,8%, - заявили аналитики.

Сильнее всего рост цен на ювелирные изделия и часы в годовой динамике ощутили жители Акмолинской области: на 22,2%.

Значительное удорожание в секторе также зафиксировано в Актюбинской (на 17,7% за год) и в Алматинской (на 14,7%) областях. Наименьший рост цен наблюдался в Шымкенте (на 2,1%).

Стоит отметить, что в правительстве обеспокоены полным отсутствием контроля на рынке ювелирных изделий, драгоценных камней и металлов.

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По данным отечественных производителей ювелирных изделий, доля теневого оборота в этой отрасли доходит до 90%, включая не только сами изделия, но и связанный оборот драгоценных металлов и камней.