Составлен список хоккеистов КХЛ, на которых чаще всего нарушают правила

Названы игроки КХЛ, которых чаще всего останавливают недозволенными приемами в нынешнем сезоне, передает zakon.kz.

В западной конференции больше всего фолят на игроке "Торпедо" Сергее Гончаруке, против него грубо сыграли 11 раз. Также 11 раз сыграли неспортивно против Романа Горбунова из минского "Динамо". Тройку замыкает Джей Си Липон ("Сочи") – на нем зафиксировали 10 нарушений.

На Востоке особо не везет Александру Кадейкину из "Салавата Юлаева" – 10 раз противники нарушили на нем правила. Игрок сборной Казахстана Павел Акользин ("Металлург") на второй строчке, соперники 9 раз сфолили на нем. Также по 9 нарушений на себе заработали Сергей Толчинский ("Авангард") и Алексей Бывальцев ("Трактор").

Куандык Шынасилов