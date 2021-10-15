В Актобе открыли памятники Толегену Айбергенову и Шамши Калдаякову

В Актобе 15 октября состоялось торжественное открытие памятников, посвященных поэту Толегену Айбергенову и композитору Шамши Калдаякову.

На мероприятии присутствовали аким области Ондасын Уразалин, Райхан Домбаева - сестра Шамши Калдаякова, Махаббат Айбергенова - дочь поэта Толегена Айбергенова, участники двухдневного республиканского литературного форума “Әдебиет. Рух. Қоғам” и другие.

Дорогие земляки! Сегодня мы становимся свидетелями исторического события. Казахская земля всегда была богата на великие личности, чей талант занял свое место в истории. В плеяде таких исторических личностей особое место занимают Толеген Айбергенов и Шамши Калдаяков. Наша общая задача - чествовать и всесторонне популяризировать их благородное наследие среди молодого поколения, - подчеркнул Ондасын Уразалин в поздравительной речи.

Памятники установлены в центре города - на аллее Влюбленных по улице Братьев Жубановых. Общая высота памятника Толегену Айбергенову составляет 3,2 метра. Между тем, памятник Шамши Калдаякову изображает композитора сидящим на скамейке с музыкальным инструментом в руках.