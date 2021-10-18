"Вау, Казахстан!": поездка на "другую планету"

18 октября 2021, 16:15
Фото: Первый канал Евразия

Исследования Алматинской области продолжаются на Первом канале Евразия в тревел-шоу "Вау, Казахстан!". Три дня команда Ануара Нурпеисова путешествовала в окрестностях Кольсайских озер, передает zakon.kz.

Переночевав в селе Саты, съемочная группа отправилась в одноименное ущелье. Первозданный лес этой местности стал первым "вау".

Ущелье Саты

Следующий пункт - озеро Каинды.

В 1911 году в этом месте произошло землетрясение, в результате которого на реке Каинды образовалась каменная дамба. И озеро стало медленно наполняться, - рассказал ведущий.

Торчащие из воды стволы остались от елей, которые росли на месте нынешнего озера.

Озеро Каинды

Дальше команда направилась к Бестюбинскому водохранилищу. Этому искусственному водоему около десяти лет. Его создала Мойнакская гидроэлектростанция. Река Чарын наполняет водохранилище, проходя через турбины ГЭС, и вырабатывает энергию в объеме 1530 млн кВт в год. Уровень воды здесь непостоянный из-за специфики работы гидроэлектростанции.

Бестюбинское водохранилище

Ночь блогер и съемочная группа провели в пути. Увидев красные горы Богуты, любой скажет "вау". Ты словно оказываешься на другой планете. Перед тобой раскидываются величественные горы из красной глины.

Красные горы Богуты

Финальным местом путешествия стало озеро Иссык - визитная карточка Казахстана.

7 июля 1963 года в Иссыкском ущелье сошел сильный сель, разрушивший естественную плотину в западной части озера. Водоем был опустошен. Из-за селя река Иссык изменила русло. Некоторое время на месте озера был маленький водоем. Через 58 лет озеро Иссык восстановилось лишь на одну треть размера, что был до селя, - рассказал Ануар.

Озеро Иссык

Смотрите "Вау, Казахстан!" каждую субботу на Первом канале Евразия, чтобы узнать новые маршруты для путешествий по нашей необъятной стране.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?