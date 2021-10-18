"Вау, Казахстан!": поездка на "другую планету"

Исследования Алматинской области продолжаются на Первом канале Евразия в тревел-шоу "Вау, Казахстан!". Три дня команда Ануара Нурпеисова путешествовала в окрестностях Кольсайских озер, передает zakon.kz.

Переночевав в селе Саты, съемочная группа отправилась в одноименное ущелье. Первозданный лес этой местности стал первым "вау".

Ущелье Саты

Следующий пункт - озеро Каинды.

В 1911 году в этом месте произошло землетрясение, в результате которого на реке Каинды образовалась каменная дамба. И озеро стало медленно наполняться, - рассказал ведущий.

Торчащие из воды стволы остались от елей, которые росли на месте нынешнего озера.

Озеро Каинды

Дальше команда направилась к Бестюбинскому водохранилищу. Этому искусственному водоему около десяти лет. Его создала Мойнакская гидроэлектростанция. Река Чарын наполняет водохранилище, проходя через турбины ГЭС, и вырабатывает энергию в объеме 1530 млн кВт в год. Уровень воды здесь непостоянный из-за специфики работы гидроэлектростанции.

Бестюбинское водохранилище

Ночь блогер и съемочная группа провели в пути. Увидев красные горы Богуты, любой скажет "вау". Ты словно оказываешься на другой планете. Перед тобой раскидываются величественные горы из красной глины.

Красные горы Богуты

Финальным местом путешествия стало озеро Иссык - визитная карточка Казахстана.

7 июля 1963 года в Иссыкском ущелье сошел сильный сель, разрушивший естественную плотину в западной части озера. Водоем был опустошен. Из-за селя река Иссык изменила русло. Некоторое время на месте озера был маленький водоем. Через 58 лет озеро Иссык восстановилось лишь на одну треть размера, что был до селя, - рассказал Ануар.

Озеро Иссык

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