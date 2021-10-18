"Вау, Казахстан!": поездка на "другую планету"

Исследования Алматинской области продолжаются на Первом канале Евразия в тревел-шоу "Вау, Казахстан!". Три дня команда Ануара Нурпеисова путешествовала в окрестностях Кольсайских озер, передает zakon.kz.
Переночевав в селе Саты, съемочная группа отправилась в одноименное ущелье. Первозданный лес этой местности стал первым "вау".
Ущелье Саты
Следующий пункт - озеро Каинды.
В 1911 году в этом месте произошло землетрясение, в результате которого на реке Каинды образовалась каменная дамба. И озеро стало медленно наполняться, - рассказал ведущий.
Торчащие из воды стволы остались от елей, которые росли на месте нынешнего озера.
Озеро Каинды
Дальше команда направилась к Бестюбинскому водохранилищу. Этому искусственному водоему около десяти лет. Его создала Мойнакская гидроэлектростанция. Река Чарын наполняет водохранилище, проходя через турбины ГЭС, и вырабатывает энергию в объеме 1530 млн кВт в год. Уровень воды здесь непостоянный из-за специфики работы гидроэлектростанции.
Бестюбинское водохранилище
Ночь блогер и съемочная группа провели в пути. Увидев красные горы Богуты, любой скажет "вау". Ты словно оказываешься на другой планете. Перед тобой раскидываются величественные горы из красной глины.
Красные горы Богуты
Финальным местом путешествия стало озеро Иссык - визитная карточка Казахстана.
7 июля 1963 года в Иссыкском ущелье сошел сильный сель, разрушивший естественную плотину в западной части озера. Водоем был опустошен. Из-за селя река Иссык изменила русло. Некоторое время на месте озера был маленький водоем. Через 58 лет озеро Иссык восстановилось лишь на одну треть размера, что был до селя, - рассказал Ануар.
Озеро Иссык
Смотрите "Вау, Казахстан!" каждую субботу на Первом канале Евразия, чтобы узнать новые маршруты для путешествий по нашей необъятной стране.
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