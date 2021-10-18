"Антиковидный" запрет - в России смягчили ограничения на въезд

В России смягчили коронавирусные запреты для въезда в страну иностранцев, сообщает zakon.kz.

"Антиковидный" запрет на въезд на территорию Российской Федерации более не распространяется на членов семей иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (то есть имеющих вид на жительство в России). К членам семьи относятся супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные, опекуны и попечители. Консульский департамент МИД России

В ведомстве уточнили, что "въезд указанных лиц на территорию Российской Федерации возможен при предъявлении ими копии документа, подтверждающего степень родства (свидетельство о браке, рождении и т.д.) или установление опеки (попечительства).

В случае отсутствия между государством гражданства родственника и Российской Федерацией соглашения о безвизовых поездках приглашающее лицо (которым в данном случае выступает иностранец, постоянно проживающий в Российской Федерации) должно обратиться в МВД России для оформления приглашения, которое будет являться основанием для выдачи российским консульским учреждением обыкновенной частной визы его родственнику.

Ранее возможность въехать в Российскую Федерацию имели только члены семей российских граждан.