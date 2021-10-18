Словацкие фанаты устроили на поле массовую драку

В футбольном чемпионате Словакии болельщики организовали драку непосредственно на игровом поле, передает zakon.kz.
Инцидент произошел во время матча 11 тура между "Спартаком" и "Слованом".
На 15 минуте встречи многочисленная армия фанатов "Спартака" выбежала на футбольное поле и направилась к гостевому сектору. В свою очередь болельщики "Слована" вышли навстречу своим оппонентам.
В итоге драка завершилась массовым побоищем, в котором также участвовали сотрудники полиции. Матч был остановлен.
Восточно Европейский околофутбол во всей красе. Словакия. Спартак Трнава при поддержке ГКС Катовице и Баника Острава, выбегают на поле и атакуют гостевую трибуну Слован Братислава и их союзников из Вислы Краков Рух Хожув и Аустрия Вена.— Молодой твиттер (@aleksey_molodoy) October 17, 2021
Всё чаще тусовки из южной Польши использую pic.twitter.com/1DjmYGyUOU
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