Около 40% населения Казахстана прошли перепись в онлайн-режиме

39,6 процента казахстанцев ответили на вопросы переписи в онлайн-режиме.

Об этом сообщил руководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов.

С 16 октября остановлена функция прохождения переписи в онлайн-режиме. За 45 дней около 40 процентов (39,6%, или 7 527 458 человек) населения воспользовалось этим методом. А нашими интервьюерами опрошено более 3 миллионов 792 тысяч человек. В общей сложности перепись прошло 60 процентов населения, - отметил руководитель Бюро.

Те, кто не прошел перепись в онлайн-режиме, могут ответить на вопросы переписи интервьюерам, которые проводят подомовой обход до 30 октября. Прошедшим онлайн- перепись необходимо показать номер уведомления интервьюеру. Их повторно опрашивать не будут. У интервьюеров при себе будет шарф и сумка синего цвета с логотипом переписи, планшет и удостоверение интервьюера. По регистрационному номеру, указанному в удостоверении, можно проверить личность интервьюера на сайте sanaq.gov.kz. Также это можно сделать, позвонив по номеру 1446. Контакт-центр работает круглосуточно.

Перепись населения - особо важное мероприятие для страны. Поэтому призываю всех внести свой вклад. Хочу отметить, что интервьюеры тоже граждане нашей страны. Просим вас проявить уважение и понимание их работы! - отметил Нурболат Айдапкелов.

Отметим, по окончании основного этапа переписи, согласно методологии, предусмотрен контрольный обход респондентов в период с 1 по 7 ноября. За это время будет охвачено около 10 процентов респондентов.

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