"Перепись населения" среди животных провели в заповеднике Мангистауской области

Предприятие "Охотозоопром" и Институт зоологии Алматы провели перепись диких копытных животных на особо охраняемых природных территориях Мангистауской области. Инспекция выявила рост численности некоторых представителей фауны региона, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал Мынберген Каратауов, директор Государственного регионального природного парка "Кызылсай". По его словам, численность устюртских архаров и джейранов ежегодно и значительно увеличивается.

"Если в прошлом году насчитывалось 1 059 устюртских архаров, то в этом году их стало уже 1 146. Количество джейранов выросло по сравнению с прошлогодним показателем с 73 до 93 голов. Государственными инспекторами на территории заказника проведены работы по открытию свыше 50 родниковых источников. На особо охраняемых природных территориях были установлены системы для водопоя. Работы в этом направлении будут продолжены", – рассказал Мынберген Каратауов.

С начала года проведено более 300 рейдов. В результате выявлено 14 нарушений, составлены соответствующие протоколы, на нарушителей закона наложены штрафы.

В этом году фотоловушки зафиксировали около 20 тыс. различных видов животных и птиц.

Параллельно с этим ранее стало известно, что табун лошадей ушел под лед в Карагандинской области.