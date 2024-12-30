#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
523.54
546.47
4.99
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
523.54
546.47
4.99
Общество

"Перепись населения" среди животных провели в заповеднике Мангистауской области

«Перепись населения» среди животных провели в заповеднике Мангистауской области, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 03:59 Фото: pixabay
Предприятие "Охотозоопром" и Институт зоологии Алматы провели перепись диких копытных животных на особо охраняемых природных территориях Мангистауской области. Инспекция выявила рост численности некоторых представителей фауны региона, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал Мынберген Каратауов, директор Государственного регионального природного парка "Кызылсай". По его словам, численность устюртских архаров и джейранов ежегодно и значительно увеличивается.

"Если в прошлом году насчитывалось 1 059 устюртских архаров, то в этом году их стало уже 1 146. Количество джейранов выросло по сравнению с прошлогодним показателем с 73 до 93 голов. Государственными инспекторами на территории заказника проведены работы по открытию свыше 50 родниковых источников. На особо охраняемых природных территориях были установлены системы для водопоя. Работы в этом направлении будут продолжены", – рассказал Мынберген Каратауов.

С начала года проведено более 300 рейдов. В результате выявлено 14 нарушений, составлены соответствующие протоколы, на нарушителей закона наложены штрафы.

В этом году фотоловушки зафиксировали около 20 тыс. различных видов животных и птиц.

Параллельно с этим ранее стало известно, что табун лошадей ушел под лед в Карагандинской области.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Из-за аварии на трансформаторе в Петропавловске снизилось давление воды в сетях
Общество
03:25, 31 декабря 2024
Из-за аварии на трансформаторе в Петропавловске снизилось давление воды в сетях
Спасатели помогли четырем детям, оказавшимся запертыми в квартирах
Общество
00:16, 31 декабря 2024
Спасатели помогли четырем детям, оказавшимся запертыми в квартирах
Еще трое граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе под Актау, отправились домой
Общество
21:04, 30 декабря 2024
Еще трое граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе под Актау, отправились домой
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: