Названа страна - лидер по распространению коронавируса

18 октября 2021, 22:30
Фото: PxHere

Латвия стала лидером мирового рейтинга по количеству подтвержденных случаев COVID-19 на миллион жителей, сообщает zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный эпидемиолог латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков со ссылкой на данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Так, по данным на 17 октября, в Латвии 7679,97 случая заражения COVID-19 на миллион населения в неделю (население Латвии составляет 1,8 миллиона человек). Следом идет Барбадос, там 7125,28 cлучая. Также в первой тройке находится Грузия с 7106,18 cлучая в неделю.

За последние сутки в Латвии зафиксированы 2375 новых случаев заражения коронавирусом. 9 человек скончались. В стране введен режим чрезвычайной ситуации. 18 октября по инициативе премьера Кришьяниса Кариньша созвано экстренное заседание Совета по кризисному управлению, на котором рассмотрели дополнительные ограничения.


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