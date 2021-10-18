Названа страна - лидер по распространению коронавируса

Латвия стала лидером мирового рейтинга по количеству подтвержденных случаев COVID-19 на миллион жителей, сообщает zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный эпидемиолог латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков со ссылкой на данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Так, по данным на 17 октября, в Латвии 7679,97 случая заражения COVID-19 на миллион населения в неделю (население Латвии составляет 1,8 миллиона человек). Следом идет Барбадос, там 7125,28 cлучая. Также в первой тройке находится Грузия с 7106,18 cлучая в неделю.

За последние сутки в Латвии зафиксированы 2375 новых случаев заражения коронавирусом. 9 человек скончались. В стране введен режим чрезвычайной ситуации. 18 октября по инициативе премьера Кришьяниса Кариньша созвано экстренное заседание Совета по кризисному управлению, на котором рассмотрели дополнительные ограничения.