Штрафстоянка для животных появилась в Нур-Султане

Жители Нур-Султана жалуются, что коровы, бараны и лошади выходят на проезжую часть. Из-за этого случаются аварии, сообщает zakon.kz.

Страдают в этих случаях все – и водители, и сами животные, и их владельцы. Чтобы решить эту проблему, в Нур-Султане открыли специальную штрафстоянку, передает Первый канал "Евразия".

В этом году в полицию Нур-Султана от жителей города поступило 410 жалоб на бесхозно пасущихся на улицах животных. Кроме того, зафиксировано 32 ДТП с участием животных, то есть лошадей и крупного рогатого скота.

Чудо, что в этих авариях никто не погиб. Но проблема требует решения и в столице открыли специальную штрафстоянку.

Животных будут содержать в боксе. Перед этим их осматривает ветеринар, оформляет акт. Помещение небольшое и бюджету обошлось в ноль тенге.

Хозяину коровы или лошади, чтобы вернуть свое животное, придется раскошелиться на 58 340 тенге, 20 МРП. Для госслужащих и предпринимателей размеры штрафа гораздо выше. А еще владелец скота должен будет оплатить корм. Может, денежное наказание заставит хозяев лучше следить за скотом.

В подворьях на окраине Нур-Султана содержат 284 головы крупного рогатого скота, 450 лошадей и более 1300 овец. И это без учета близлежащих сел.