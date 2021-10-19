Парня убило током во время сбора яблок в Туркестанской области

21-летний парень погиб, когда собирал яблоки с дерева. Задел лестницей электропровод и получил удар током, сообщает zakon.kz.

В трагедии родственники погибшего винят чиновников. Говорят, что инцидент произошел из-за устаревшего столба линий электропередач. А жители давно просили заменить высоковольтные провода, которые проходили в опасной близости от крон деревьев, передает Almaty.tv.

По словам родных, Азамат вместе с другом планировали собрать яблоки для праздничного стола. Закончилось все плохо. В попытках спасти жизнь молодому человеку родственники продержали его в земле около трех часов.

Мы сбежались на крики и увидели лежащего без сознания юношу. У него уже посинели губы. Мы сразу же начали засыпать его землей. Надеялись, что земля вытянет ток. Теперь, вы сами видите, что произошло. житель Каскасуского сельского округа Жумагали Есмурзаев

Большинству электрических столбов в сельском округе Каскасу более 50 лет. Их опора гниет и словно вот-вот упадет, жалуются сельчане. Во время дождя, говорят они, можно увидеть, как провода искрятся.

В местном акимате в произошедшем винят жителей.

Столбы были установлены здесь до того, как они заселились. Жители возвели свои дома, столбы оказались на их территории. Не все так сделали, но многие. заместитель акима Каскасуского сельского округа Меиржан Дуйсебаев

В местной администрации отметили, что решение этой проблемы зависит от поступления средств из бюджета. Чиновники говорят, что если деньги выделят, то в следующем году в селе установят 30 новых столбов.