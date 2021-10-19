Низкие темпы вакцинации в Казахстане - кого будут наказывать

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов на заседании правительства назвал регионы с низким уровнем вакцинации населения против коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.

По вакцинации населения - с 1 сентября текущего года самое низкое исполнение плана на уровне 10 -13% отмечается в Нур-Султане, Мангистауской и Костанайской областях, - сообщил Тугжанов.

Он напомнил, что премьер-министр Аскар Мамин неоднократно давал поручения регионам ускорить темпы вакцинации. Однако, по его оценке, они должным образом не исполняются.

Считаем целесообразным поручить акимам регионов принять исчерпывающие меры по организации вакцинации с учетом опыта Восточно-Казахстанской области, а также отметить личную ответственность руководства акиматов за невыполнение плана вакцинации. В последующем в случае отсутствия положительной динамики считаем целесообразным принять меры дисциплинарного характера к курирующим заместителям акимов, - резюмировал заместитель премьер-министра.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан