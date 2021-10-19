Алматинского "Жан-Клода Ван Дамма" сняли в массовой драке на видео

Массовая драка на заправке в Алматы попала на видео, сообщает zakon.kz.
На видео присутствует ненормативная лексика!
На видео молодые люди устроили разборки на одной из заправок города.
Комментаторы с юмором оценили конфликт "бойцов".
- Дизель не поделили;
- А когда футболку снимаешь силы или дух повышается?
- Сайгаки;
- Комментатор бомбовый, - написали пользователи.
В полиции города прокомментировали ночной поединок.
Управлением полиции Жетысуского района данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 293. Участники конфликта установлены и будут привлечены к ответственности, - уточнили в ДП.
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