Алматинского "Жан-Клода Ван Дамма" сняли в массовой драке на видео

Массовая драка на заправке в Алматы попала на видео, сообщает zakon.kz.

На видео присутствует ненормативная лексика!

На видео молодые люди устроили разборки на одной из заправок города.

Комментаторы с юмором оценили конфликт "бойцов".

- Дизель не поделили; - А когда футболку снимаешь силы или дух повышается? - Сайгаки; - Комментатор бомбовый, - написали пользователи.

В полиции города прокомментировали ночной поединок.

Управлением полиции Жетысуского района данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 293. Участники конфликта установлены и будут привлечены к ответственности, - уточнили в ДП.