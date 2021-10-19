Операция "Жусан": как проходит обучение детей возвращенных из Сирии казахстанцев

Министерством образования и науки приняты меры для того, чтобы обеспечить индивидуальное сопровождение каждого ребенка, побывавшего в зоне конфликта, для получения образования, передает корреспондент zakon.kz.

Об этом сообщили в Комитете по делам религий Министерства информации и общественного развития РК.

По информации МОН, придерживаясь международных обязательств и положений Конвенции ООН о правах ребенка, Казахстан в полном объеме реализует право детей на бесплатное обязательное среднее образование, возможность получения бесплатного средне-специального и высшего образования. Необходимо отметить, что при работе с детьми, побывавшими в зоне конфликта, необходимо учитывать тот фактор, что они находились в не свойственной для детства среде. В этой связи МОН приняты меры для того, чтобы обеспечить индивидуальное сопровождение каждого ребенка, оградить их от повторной психологической травматизации, – сообщили в Комитете, отвечая на запрос редакции.

Всего, по данным ведомства, из зон конфликта в рамках операции "Жусан" вернули 516 казахстанских детей. Из них четверо переданы под опеку родственникам, гражданам Кыргызстана.

Кроме того, на первоначальном этапе для определения уровня знаний, умений и навыков детей при содействии психолого-медико-педагогических комиссий была разработана индивидуальная образовательная программа обучения и карта психолого-педагогического сопровождения для каждого из них.

Также сообщается, что на адаптационный период министерством была организована "летняя школа" с привлечением учителей, репетиторов, воспитателей.

В ведомстве отмечают, что проведенный комплекс мер позволил детям безболезненно продолжить обучение уже в образовательных организациях страны, а отдельным из них – освоить программу двух классов за один год, чтобы продолжить обучение в соответствующем классе.

Есть дети, которые обучаются не по возрасту. Но в этом плане МОН предусмотрело помощь со стороны учителей и репетиторов, чтобы дети смогли безболезненно освоить программу соответствующего класса. Эти мероприятия позволили 10 детям за год освоить программу двух классов и продолжить обучение со своими сверстниками. В целом, хотелось бы отметить, что дети имеют уже определенные учебные успехи, а именно 51% детей (116) являются отличниками и хорошистами учебы. 30% детей (67) стали участниками и призерами различных олимпиад (7), творческих конкурсов и соревнований (60), – подчеркнули в Комитете по делам религий МИОР.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан