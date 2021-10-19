Россиянин совершил самоубийство в гостинице Кокшетау

Россиянин выбросился из окна в гостинице Кокшетау, сообщает zakon.kz.

В областной полиции уточнили, что начато досудебное производство по ч.1 ст. 105 УК "Доведение до самоубийства".

Трагедия произошла 18 октября.

Вечером мужчина снял номер в одном из гостиничных комплексов, где после посещения ресторана поднялся в номер и спрыгнул с окна. Мужчина скончался в машине скорой помощи. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, - заявили в ведомстве.

Проводится расследование.