Привязал собаку к машине и тащил по дороге житель Уральска 

В Уральске мужчина привязал собаку к машине и тащил по дороге, сообщает zakon.kz.

Видео было опубликовано в социальных сетях.

В полиции уже установили водителя автомашины. Им оказался 55-летний мужчина.

Собака, к сожалению, скончалась. Данный факт зарегистрирован в управлении полиции. В настоящее время сотрудниками устанавливаются причины произошедшего, - сообщили в "МГ" в ДП Уральска.

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