Привязал собаку к машине и тащил по дороге житель Уральска 

19 октября 2021, 14:29
Фото: скриншот с видео

В Уральске мужчина привязал собаку к машине и тащил по дороге, сообщает zakon.kz.

Видео было опубликовано в социальных сетях.

В полиции уже установили водителя автомашины. Им оказался 55-летний мужчина.

Собака, к сожалению, скончалась. Данный факт зарегистрирован в управлении полиции. В настоящее время сотрудниками устанавливаются причины произошедшего, - сообщили в "МГ" в ДП Уральска.

Читайте также: 50 суток ареста предлагают ввести за жестокое обращение с животными в РК


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?