13-летняя девочка спрыгнула с двадцатого этажа в Актобе 

В Актобе 13-летняя девочка спрыгнула с двадцатого этажа, передает zakon.kz.

17 октября в 18.45 в полицию поступило сообщение о том, что из окна подъезда дома № 112 "В" в 11 микрорайоне упала несовершеннолетняя девочка. Прибывшим нарядом полиции на земле перед подъездом был обнаружен труп девочки 2008 года рождения. Она спрыгнула с балкона подъезда двадцатого этажа 25-этажного дома, - сообщили в пресс-службе ДП Актобе.

Несовершеннолетняя от полученных травм скончалась до приезда бригады скорой помощи.

Причины и мотивы произошедшего выясняются. Проводится досудебное расследование по ст. 105 ч. 3 УК РК "Доведение до самоубийства".