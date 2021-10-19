В Великобритании распространяется более заразная форма коронавируса

В Великобритании начала распространяться новая вариация коронавируса – AY.4.2, передает zakon.kz.

Новый вид инфекции является вариацией "дельта-штамма" коронавируса, однако, по всей видимости, обладает большей заразностью, чем исходный вариант – как минимум, на 10-15%. При этом, по словам Баллу, AY.4.2 может оказаться самой заразной версией коронавируса, выявленной с начала пандемии, – сообщает Financial Times со ссылкой на ученого Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже Джеффри Барретта и директора Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу.

В то же время специалист отметил, что новая вариация фиксируется в данное время только на территории Великобритании. На нее приходится около 10% всех случаев заражения в стране.

Специалист также отметил, что распространение новой формы может быть просто "случайным демографическим событием".

Ученый предполагает, что, несмотря на более высокую заразность AY.4.2, наблюдаемый рост заболеваемости в Великобритании связан в первую очередь с тем, что жители пренебрегают мерами профилактики, а не с появлением новой вариации вируса.

Другой опрошенный изданием эксперт, профессор клинической микробиологии Кембриджского университета Рави Гупта, подчеркнул, что AY.4.2 едва ли будет способствовать распространению коронавируса столь же значительно, сколь это сделали ранее "британский" и "индийский" штаммы.