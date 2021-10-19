Министр обороны Казахстана рассказал о развитии армии в рамках нацпроекта "Безопасная страна"

О развитии казахстанской армии рассказал министр обороны РК Мурат Бектанов, передает zakon.kz.

По его словам, как пишет "Казахстанская правда", в рамках нацпроекта "Безопасная страна" определены подходы и задачи.

У нашей страны дружеские отношения со всеми соседями, налажено прочное партнерство с ведущими мировыми державами. Тем не менее важнейшим гарантом безопасности страны остается боеспособная, сильная армия. С учетом новых требований Вооруженные силы должны быть способными защитить суверенитет и территориальную целостность государства, отстоять национальные интересы. Все это учитывается руководством страны при планировании развития нашей армии в ближайшей перспективе. Мурат Бектанов

Глава Минобороны РК напомнил, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил 10 национальных проектов.

В перечень входит и нацпроект "Безопасная страна", одним из направлений которого является "Модернизация Вооруженных сил". Реализация национального проекта обеспечит безопасность хранения оружия и боеприпасов, производство опытных образцов вооружения на предприятиях отечественного оборонно-промышленного комплекса, а также совершенствование военных объектов. Необходимость выработки новых подходов в военном строительстве и конфигурации Вооруженных сил в современных реалиях обозначил на очередном заседании Совета безопасности Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев. Готовность к отражению асимметричных и гибридных угроз, внедрение новых технологий и автоматизация управления военными процессами - все это сегодня обретает особое значение. Мурат Бектанов

Министр отметил, что меры, принимаемые для централизации военного управления, развертывания автоматизированных систем управления, а также интеграции информационных систем государственных органов, обсуждены с представителями заинтересованных ведомств.

Отдельное внимание обращается на вопросы информатизации и расширения использования средств информационно-коммуникационных технологий в Вооруженных силах, развития военной науки и совершенствования научно-экспериментальной базы. Актуальность на этом фоне обретает вопрос подготовки кадров, способных критически мыслить и принимать решения, работать с современной техникой и вооружением. В целях усиления этой работы важно расширить связи с научно-образовательными учреждениями стран Содружества Независимых Государств и дальнего зарубежья. Мурат Бектанов

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Мы являемся свидетелями изменений военно-политической ситуации в мире. Необходимость дальнейших мер по укреплению обороноспособности наглядно демонстрируют новые вызовы региональной безопасности. Вооруженные силы должны отвечать лучшим современным военным стандартам. В сфере военной безопасности для этого утверждены базовые документы. Президентом Казахстана - Верховным Главнокомандующим в августе 2021 года утверждена новая Концепция строительства и развития Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, реализация которой позволит повысить обороноспособность государства, готовность к адекватному реагированию на современные угрозы военной безопасности и эффективному выполнению задач мирного времени. Мурат Бектанов