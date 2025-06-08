#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
510.19
582.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
510.19
582.79
6.46
События

Токаев дал поручения новому министру обороны Казахстана

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2025 15:08 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял нового министра обороны Даурена Косанова, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Акорды, во время встечи глава государства – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РК дал новому министру ряд конкретных поручений.

"Поручения касаются укрепления боеготовности армии, внедрения цифровых решений в систему управления, расширения возможностей Сил специальных операций, повышения эффективности социальной и идеологической работы, а также модернизации военной инфраструктуры", – говорится в официальном сообщении.

Даурен Косанов назначен министром обороны РК 8 июня 2025 года. Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Токаев освободил от этой должности Руслана Жаксылыкова, который возглавлял Министерство обороны Казахстана с 19 января 2022 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Асел Жанасова стала советником президента Казахстана
События
13:57, Сегодня
Асел Жанасова стала советником президента Казахстана
Марат Карабаев освобожден от должности министра транспорта
События
13:50, Сегодня
Марат Карабаев освобожден от должности министра транспорта
Министром обороны Казахстана назначен Даурен Косанов
События
13:42, Сегодня
Министром обороны Казахстана назначен Даурен Косанов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: