Токаев дал поручения новому министру обороны Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял нового министра обороны Даурена Косанова, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Акорды, во время встечи глава государства – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РК дал новому министру ряд конкретных поручений.

"Поручения касаются укрепления боеготовности армии, внедрения цифровых решений в систему управления, расширения возможностей Сил специальных операций, повышения эффективности социальной и идеологической работы, а также модернизации военной инфраструктуры", – говорится в официальном сообщении.

Даурен Косанов назначен министром обороны РК 8 июня 2025 года. Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Токаев освободил от этой должности Руслана Жаксылыкова, который возглавлял Министерство обороны Казахстана с 19 января 2022 года.