Предприятие накажут за загрязнение рек в ВКО

Департаментом экологии по ВКО совместно с и научными организациями в период с 28 по 30 сентября в отношении ТОО "ГРК "Визол" проведена внеплановая экологическая проверка по факту загрязнения рек Курчум и Кыстау-Курчум в Курчумском районе, передает zakon.kz.

В ходе проверки выявлены несоответствия нормам действующего Экологического кодекса Республики Казахстан, что послужило основанием для привлечения предприятия к ответственности. Так, установлены факты перелива из прудов накопителей технологических вод на рельеф местности и дренажа воды из отстойника, который впадает в реку Кыстау-Курчум. В результате, составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.328 КоАП, - рассказали в пресс-службе министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Размер штрафа будет определен после уточнения объемов самовольного сброса.

Кроме этого, согласно плану горных работ, после отработки месторождения необходимо провести восстановление природных объектов до их базового состояния путем технической и биологической рекультивации: восстановление естественного природного ландшафта, древесной растительности и среды обитания животного мира.

Установлено, что ТОО "ГРК "Визол" не были проведены своевременные исследования, не разработано биологическое обоснование и не определен вред, наносимый рыбным ресурсам в результате хозяйственной деятельности. Помимо этого, в плане горных работ не соблюдена система управления отходами. За данные нарушения в отношении предприятия составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст.332 и ч. 3 ст. 344 КоАП. Сумма наложенных штрафов по данным статьям составила более 200 тыс. тенге, - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, в целях устранения выявленных нарушений, вышеуказанной горнорудной компании выдано предписание, согласно которому необходимо реализовать эффективные мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия на окружающую среду, провести исследования компонентов природной среды, разработать биологическое обоснование и произвести компенсацию за вред, нанесенный рыбным запасам.

О результатах выполненных работ будет сообщено дополнительно.

В середине сентября 2021 года информация о возможном загрязнении опасными химическими веществами русел рек Курчум и Кыстау Курчум в Курчумском районе ВКО, вызвала большой общественный резонанс в социальных сетях. Соответствующее поручение о принятии безотлагательных мер было дано президентом страны.