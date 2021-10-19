Устроившего стрельбу в школе под Пермью шестиклассника отправили на лечение

18 октября 12-летний школьник Октябрьского района Пермского края пронес в учебное учреждение огнестрельное оружие, после чего произвел в помещении два выстрела, сообщает zakon.kz.

В ходе проведения первоначальных следственных действий с соблюдением всех установленных законом требований малолетний правонарушитель дал следователям подробные показания, в том числе сообщил о том, что намерений убивать у него не было. В настоящее время подросток в установленном законом порядке помещен в специализированное медицинское учреждение, где ему будет проведено обследование, а также оказана необходимая квалифицированная психиатрическая помощь. Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

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Следователями организовано проведение комплекса следственных, процессуальных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, допрошены одноклассники и педагоги школы, в том числе и по характеристике личности ребенка. Изъята и изучается разрешительная документация на приобретение оружия, хранившегося в месте проживания подростка, допрошены сотрудники Росгвардии по Пермскому краю, ответственные за данное направление деятельности. Следственное управление СК РФ по Пермскому краю

В ведомстве отметили, что в ходе предварительного следствия будет отдельно дана правовая оценка действиям отца подростка и должностных лиц в части ненадлежащего хранения оружия и боеприпасов.

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Кроме того, следователями изъяты конкурсная документация по охране образовательного учреждения, документы охранного предприятия, связанные с его деятельностью.

В настоящее время следователями проверяется, все ли меры были приняты должностными лицами уполномоченных органов для обеспечения безопасности и охраны образовательных учреждений, расположенных на территории Октябрьского района Пермского края. По уголовным делам назначены судебные баллистические, медицинская, генотипоскопическая и компьютерная экспертизы. Следственное управление СК РФ по Пермскому краю

Утром 18 октября шестиклассник произвел два выстрела из оружия в стену и потолок в одной из школ Пермского края. В результате происшествия никто не пострадал.