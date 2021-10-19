Водитель погиб из-за лошади на трассе в Жамбылской области

На трассе в районе Кордая автомобиль наехал на лошадь, передает zakon.kz.

18 октября текущего года, около 20:45, водитель автомашины марки Toyota Camry 1978 г.р., житель Туркестана, следуя в восточном направлении со стороны Тараза в Алматы, на 171 км автотрассы Западная Европа-Западный Китай совершил наезд на лошадь. В результате ДТП водитель от полученных множественных телесных повреждений скончался на месте, - рассказали в пресс-службе ДП Жамбылской области.

В ЦРБ села Кордай с различными телесными повреждениями были доставлены двое пассажиров.

После осмотра автомобиль водворен на специализированную стоянку в селе Кордай.

Ведется следствие.