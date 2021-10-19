Казахстанские теннисисты продолжaют проигрывaть нa стaрте Кубка Кремля

За три игровых дня отечественные мастера большой ракетки на московском турнире не одержали ни одной победы, сообщает zakon.kz.

В начале в квалификации одиночки проиграл Дмитрий Попко, затем в парных играх уступили Анна Данилина и Александр Бублик. Первая ракетка Казахстана Александр Бублик не сможет продолжить борьбу и в одиночном разряде. Он уступил в первом круге этих состязаний 164-й ракетке мира украинцу Илье Марченко – 4:6, 3:6.

Казахстанцы теперь смогут поддержать только двоих теннисистов – Елену Рыбакину и Андрея Голубева. Елена выйдет на корт поздно вечером 19 октября и сыграет против Маркеты Вондроушовой из Чехии. Андрей Голубев сыграет в парном разряде 20 октября, а помогать ему будет представитель Монако Хьюго Нис.



Куандык Шынасилов